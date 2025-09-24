Io canto family | data di messa in onda e numero di puntate

Il talent show Io Canto Family ha recentemente subito alcune modifiche nella programmazione di Canale 5, adattandosi alle esigenze di palinsesto e agli obiettivi di audience. Condotto da Michelle Hunziker, il programma si distingue per la sua formula che combina performance musicali e storie familiari, coinvolgendo coppie che si sfidano sul palco attraverso duetti e canzoni interpretate in modo originale. nuova collocazione e orario di trasmissione di Io Canto Family. Dopo il suo esordio, lo show è stato spostato dal tradizionale giorno del martedì al mercoledì sera, con l’obiettivo di migliorare gli ascolti e creare una fascia più stabile nel palinsesto settimanale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

