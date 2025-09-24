Investito dal rimorchio a Isso il ciclista 62enne ancora gravissimo

L’INCIDENTE. All’altezza del rondò sulla 591, il 62enne stava rincasando. Gli è stata amputata una gamba. La moglie: di solito percorreva la pista ciclabile. L’autista l’ha superato, poi l’ha visto a terra. Le sue condizioni ancora molto critiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Investito dal rimorchio a Isso, il ciclista 62enne ancora gravissimo

