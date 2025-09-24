Investito da un' auto in sella alla sua bici a Remanzacco
Un cittadino pachistano di 28 anni è stato investito in sella alla sua bici da un'auto. È successo ieri sera a Remanzacco, dove abita, sulla strada statale 54, come riporta il Messaggero Veneto: l'auto che l'ha colpito è una Fiat Panda, guidata da un 43enne di Cividale del Friuli. Lo scontro ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
