Investito da un' auto in sella alla sua bici a Remanzacco

Udinetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino pachistano di 28 anni è stato investito in sella alla sua bici da un'auto. È successo ieri sera a Remanzacco, dove abita, sulla strada statale 54, come riporta il Messaggero Veneto: l'auto che l'ha colpito è una Fiat Panda, guidata da un 43enne di Cividale del Friuli. Lo scontro ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: investito - auto

Morì investito dall’auto, il conducente chiede di patteggiare la pena

Bambino di 7 anni investito da un'auto, speranze finite: iniziato l'iter per dichiarare la morte cerebrale. Donerà gli organi

Operaio investito a Certaldo da un'auto, l'uomo al volante avrebbe avuto un malore: il veicolo si è ribaltato

Investito da un'auto in sella alla sua bici a Remanzacco; Auto travolge e uccide un ciclista, poi si schianta contro un'altra macchina; Francesco Gaudioso torna dal lavoro in sella alla sua bici ma viene travolto da un'auto e sbalzato nel canale: lo chef muore a 54 anni.

investito auto sella suaInvestito da un'auto in sella alla sua bici a Remanzacco - L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Udine: tocca ai carabinieri il compi ... Segnala udinetoday.it

investito auto sella suaTravolto da auto in sella alla sua bici, corsa in ospedale per un ciclista - CASAL DI PRINCIPE – Grande spavento ieri sera poco dopo le 19:30 in piazza Villa a Casal di Principe dove un ciclista è stato investito da un’auto. Da casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Investito Auto Sella Sua