Il lavoro in montagna, spesso associato a paesaggi suggestivi e a una natura incontaminata, porta con sé anche rischi silenziosi. La manutenzione di impianti e strutture turistiche, in particolare, richiede attenzione costante e un livello di sicurezza elevatissimo, perché ogni errore o imprevisto può trasformarsi in tragedia. Episodi come quello accaduto nelle scorse ore ci ricordano quanto sia fragile l’equilibrio tra quotidianità e pericolo nelle attività di chi, lontano dai riflettori, garantisce il funzionamento di servizi essenziali per migliaia di persone. L’incidente a Prodalp. La mattina di martedì 24 settembre, attorno alle 09:30, a Prodalp, località del comune di Flums nel Canton San Gallo, si è consumato un drammatico incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Intrappolato proprio lì… Mentre si muove”. Tragedia sulla seggiovia: è morto in modo atroce