Intervento record al Perrino | asportato tumore della mammella di 3 chilogrammi e mezzo

BRINDISI - Nella Uosd di Chirurgia senologica dell'ospedale Perrino di Brindisi, diretta da Stefano Burlizzi, è stato asportato a una giovane donna un tumore della mammella di 3,5 chilogrammi e 23 centimetri di diametro.L’intervento, durato tre ore, è riuscito perfettamente, senza che la paziente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

