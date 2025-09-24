Inter Women la Juventus si avvicina | chi vince sfiderà la Roma

La Final Four della Serie A Women’s Cup ha già dato il primo verdetto: la Roma femminile, dopo aver vinto contro la Lazio per 3-0, è volata in finale, in attesa di scoprire con chi si contenderà il trofeo. Alle ore 18:30 del 24 settembre, invece, a darsi battaglia saranno Juventus Women e Inter, proprio per decretare chi giungerà all’ultimo step della nuova competizione. Dopo aver vinto contro l’Hibernian ed essersi garantite l’accesso al secondo turno di qualificazione di Europa Women’s Cup, la squadra nerazzurra dovrà dimostrare di avere compattenza e determinazione per poter ambire anche al primo trofeo stagionale, proprio come dichiarato dallo stesso mister Piovani alla vigilia della sfida: “ Siamo pronti per la sfida contro la Juventus che per noi arriva dopo la gara in Scozia contro l’Hibernian, dove abbiamo conseguito una bella vittoria, soprattutto una prestazione convincente. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter Women, la Juventus si avvicina: chi vince sfiderà la Roma

