Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Nizza-Roma Streaming Gratis: dove vedere l’esordio in Europa League in Diretta Live sololaroma.it
Addio a Usa e Ue: sulle armi Berlino fa da sé laverita.info
Su Sky debutta stasera la serie che ha vinto 5 Emmy, tra cui Migliore serie drammatica. Al centro una ... iodonna.it
Bando Inpgi, sussidi per collegi di merito fino a 5 mila euro: quando e come partecipare quotidiano.net
“Come Rrahmani”, la previsione non lascia dubbi: la sentenza spazionapoli.it
Le tendenze moda imperdibili del 2024: scopri cosa indossare! donnemagazine.it
L’enigmatico orologio di Brno che regala biglie di vetro agli avventurieri urbani
Alle undici precise del mattino, nel silenzio che precede il fragore quotidiano di piazza Svobody, ... ► nonewsmagazine.com
Tragedia a Fiumicino: madre 34enne travolta e uccisa mentre camminava con il figlio di 8 anni
Nella serata di martedì 23 settembre Simona Bortoletto, 34 anni, è stata travolta e uccisa da un’a... ► open.online
Pavia, il carcere della felicità: per i detenuti arrivano i preservativi, ma gli agenti restano a mani nude. Sappe: “A quando le bambole gonfiabili?”
La direttrice del carcere di Pavia ha disposto l’acquisto di 720 preservativi per i detenuti, defi... ► secoloditalia.it
Suicidio assistito in Svizzera per un 79enne ligure: l’Asl glielo aveva negato per mancanza di un requisito
Gli mancava un requisito per accedere legalmente alla morte volontaria assistita in Italia, così u... ► open.online
Meloni: “Clima politico deteriorato? Le opposizioni giustificano attacchi nei miei confronti” – Video
“Io penso che ci sia un problema di un clima che si sta deteriorando. Penso che ci sia anche un pro... ► ilfattoquotidiano.it
Lutto per Keita, è morto il papà. Il messaggio della moglie Simona
L'ex giocatore di Monza e Lazio ha perso suo padre e la moglie del giocatore promette: "Mi prenderò ... ► golssip.it
Milano, picchiano ipovedente su tram per rapinarlo. Arrestati
Risale al pomeriggio del 12 agosto l’aggressione di un uomo ipovedente, rapinato a bordo di un tram... ► tv2000.it
CEI: “Sia pace in Terra Santa”. Mons. Baturi: a Gaza cessi ogni violenza
Appello dei vescovi italiani, al termine del Consiglio permanente, in cui chiedono che a Gaza cessi... ► tv2000.it
Cosa farà il governo (e cosa non farà) per proteggere gli italiani diretti a Gaza, dopo gli attacchi alla Flotilla
Il ministero degli Esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno avviato una mediazione c... ► fanpage.it
Banche: Casasco, 'bene Meloni, metodo dialogo è linea Fi'
Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Apprezziamo le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ... ► iltempo.it
Shutter island: differenze tra il libro e il film di martin scorsese
Il film Shutter Island, diretto da Martin Scorsese e uscito nel 2010, rappresenta un adattamento ci... ► jumptheshark.it
Ryder Cup, il gioco delle coppie: statistiche, realtà virtuale e intelligenza artificiale
Diverse tecnologie trovano applicazione quest’anno a supporto dei team, dalla realtà virtuale (che p... ► gazzetta.it
Meloni smonta la Flotilla: “Vuole crearci problemi, irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo”
“Tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile“. Con tre semplici parole, il presidente del C... ► ildifforme.it
Concorso docenti PNRR3: come funzionano le prove, non ci sarà nessuna preselettiva
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito conferma le modalità di svolgimento per il prossimo conco... ► scuolalink.it
Mattarella “grazia” 4 condannati: c’è anche Massimo Zen, la guardia giurata che aveva ucciso un ladro Rom in fuga
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato quattro decreti di grazia. Si tratt... ► secoloditalia.it
Da un diverbio fra padre e figlio alla scoperta di marijuana: uomo nei guai
Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Comacchio per detenzione a... ► ferraratoday.it
Jannik Sinner alla prova del veterano Cilic: ogni match servirà da ‘allenamento competitivo’?
Un test di verifica. Domani, a Pechino (Cina), inizierà il cammino di Jannik Sinner nel prestigioso... ► oasport.it
Caso Grignani Pausini, la risposta dell’editore su La mia storia tra le dita
Non sono solo canzonette, a volte trattasi di veri e propri drammi alla Law and Order. E noi, grand... ► dilei.it
Maltempo, ritrovato corpo donna in Piemonte. Danni a Como
Il maltempo non dà tregua all’Italia: gravi danni nel Comasco, con diverse frane e la città sott’ac... ► tv2000.it
Ponte sullo Stretto e Corte dei conti, Mit e SdM: "Chiarimenti saranno forniti nei tempi previsti"
La presidenza del consiglio dei ministri dovrà rispondere alla richiesta istruttoria della Corte d... ► reggiotoday.it
Cuoco in malattia scoperto a lavorare in nero in un altro ristorante, denunciato
In malattia a seguito di un infortunio, avrebbe in realtà lavoro in nero in un'altra attività. A s... ► ilpescara.it
Università: Leoni (FI), 'no a atenei teatro di gesti intimidatori'
Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Le immagini che raffigurano all'interno di un mirino la presidente del ... ► iltempo.it
Gaza, Meloni e l’appello alla responsabilità per la Sumud Flotilla: «Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti» – Il video
«Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti. Gli aiuti si posson... ► open.online
Leoni, infortunio choc all’esordio: rotto il crociato. Tegola per il Liverpool (e la Nazionale)
Liverpool, 24 settembre 2025 – Sicuramente Giovanni Leoni si era immaginato un esordio diverso con ... ► sport.quotidiano.net
Meloni: Condanna totale ad attacchi, ma Flotilla sta facendo qualcosa di pericoloso e irresponsabile
(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "Condanno n maniera totale l'attacco di stanotte alla Flottil... ► iltempo.it
Roma Nizza, dove vederla (tv e streaming): formazioni ufficiali e orario della prima partita di Europa League
Europa League, si inizia. A partire da oggi - mercoledì 24 settembre - inizia il cammino delle 36 sq... ► ilmessaggero.it
Shutter Island: le differenze tra il libro e il film di Martin Scorsese
Shutter Island: le differenze tra il libro e il film di Martin Scorsese Uscito nel 2010, Shutter Is... ► cinefilos.it
Una Nessuna Centomila a Napoli fa il pienone. Tra gli artisti, D'Alessio con la canzone su Filumena Marturano
Arrivano insieme Fiorella Mannoia e Gigi D’Alessio, freschi dei successi dei rispettivo concerti c... ► napolitoday.it
Trump ai leader arabi: “Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania”
(Adnkronos) – Donald Trump ha promesso ai leader arabi che non permetterà a Benjamin Netanyahu di a... ► ildifforme.it
Chi l’ha visto? torna con un atroce caso di cronaca nera: di cosa si parla
News TV. Federica Sciarelli torna stasera, mercoledì 24 settembre dalle 21.20 su Rai 3, con una nuo... ► tvzap.it
Migranti, Cardoletti (Unhcr): "Supporto a minori non accompagnati"
Como, 24 set. (Adnkronos) - “Questo progetto mira a dare aiuto e supporto ai minori non accompagnat... ► iltempo.it
La notte nel cuore, la notizia che fa impazzire i fan: la star di If You Love nel cast principale
Il nome che sta facendo esplodere i commenti è Hafsanur Sancaktutan: l’amatissima protagonista di I... ► caffeinamagazine.it
Prorogate fino al 30 marzo le zone rosse a Milano e Rozzano: si allarga il perimetro delle aree interessate
Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha prorogato fino al 30 marzo (quindi fino a dopo le olimpi... ► fanpage.it
Nasce la Sagra di San Michele, tre giorni di festa tra buona cucina, spettacoli e voli gratuiti dall'aeroporto
Aguscello si prepara al taglio del nastro di uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: la prima... ► ferraratoday.it
Huddersfield Manchester City (EFL Cup, 24 09 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Phil Foden parte titolare e può colpire
Il Manchester City torna in campo dopo la vittoria contro il Napoli in Champions League e il il par... ► infobetting.com
Inter, brutto stop per l’ex obiettivo di mercato Giovanni Leoni: rottura del crociato
Tanta sfortuna per un grande ex obiettivo di mercato dell’Inter durante l’ultima estate. Giovanni L... ► ilprimatonazionale.i
Simona Bortoletto, mamma investita e uccisa da una Smart mentre teneva per mano il figlio di 8 anni. Illeso il bambino
Dramma a Fiumicino (Roma), una mamma è stata investita e uccisa mentre teneva per mano il figlio di ... ► leggo.it
Malmo Ludogorets Razgrad (Europa League, 24 09 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Il Malmo attende il Ludogorets all’Eleda Stadion per la prima partita del girone unico della UEFA E... ► infobetting.com
Nizza Roma, tensione alle stelle tra ultras fuori lo stadio: nuovi scontri, interviene ancora la polizia | VIDEO CM.IT
Tentativo di assalto al pullman della squadra di Gasperini Nuova tensione tra i tifosi di Nizza e R... ► calciomercato.it
Covid: Pd, 'commissione piegata a giochi di FdI, tentativo di riscrivere la storia'
Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “La Commissione sul Covid era nata per fare luce sulla gestione della p... ► iltempo.it
Chi c’è dietro la startup che vuole lanciare la prima stazione spaziale commerciale: ha già un accordo con Musk
Jed McCaleb, imprenditore noto nel settore delle criptovalute, è in fondatore di Vast Space, una st... ► fanpage.it
Meloni dà la colpa alla Flotilla per Gaza dopo l’attacco dei droni: “Stanno esagerando, irresponsabili”
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a New York per l'Assemblea generale dell'Onu, ha parlato... ► fanpage.it
Paolo Rumiz arriva all’Arci Bolognesi per un incontro tra memoria, storia e presente
Dopo cinque anni d’assenza, Paolo Rumiz (nella foto di Adolfo Frediani) torna a Ferrara. Lo fa in ... ► ferraratoday.it
Temptation Island: "Repressa e sottomessa a Tony Renda", arriva la replica stizzita di Jenny Guardiano
Jenny Guardiano ha replicato con durezza ad alcuni commenti sul suo cambiamento dopo la fine della s... ► comingsoon.it
Perde il controllo del tir in A1 e si schianta contro un camion: incidente in autostrada, traffico in tilt
Terribile schianto in autostrada fra un camion e un tir, una persona resta intrappolata all'interno... ► fanpage.it
Zelensky: "Solo armi e alleati possono garantirci la sicurezza"
New York, 24 set. (askanews) - Nazioni Unite (New York), 24 set. (askanews) - "Oggi, nessuno tranne ... ► quotidiano.net
Sparatoria a Dallas, uccisi due detenuti dell’anti immigrazione
DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ di due morti e di un ferito grave il bilancio della sparator... ► ildenaro.it
Vivere oltre i 100 Anni? Il DNA di questa donna svela indizi incredibili (e inaspettati)
Maria Branyas, la donna che ha vissuto fino all’incredibile età di 117 anni (è morta nell’agosto 20... ► cultweb.it
Star wars e la complicazione dei fumetti: l’opinione di uno scrittore
le restrizioni sulla narrazione nei fumetti di star wars: un limite alla libertà creativa Le storie... ► jumptheshark.it
Parma Spezia 6 4 d.c.r. LE PAGELLE | Britschgi ok, disastro Plicco
Ecco le pagelle di Parma-Spezia 2-2, finita 6-4 dopo i calci di rigore. Suzuki 6,5 - Impreciso con... ► parmatoday.it
La storia d’amore di willow e tara: la migliore romance della stagione peggiore di buffy
Da quasi tre decenni dalla sua prima trasmissione, Buffy the Vampire Slayer mantiene una delle comm... ► jumptheshark.it
Meloni: “escalation conviene a Putin che è in difficoltà”
''una escalation conviene solo a Putin e alla Russia che sono oggettivamente in difficoltà'', second... ► imolaoggi.it
De Biasi: “Arbitri? L’errore fa parte della persona umana. Sul VAR però rimani allibito”
De Biasi, intervenuto durante 'Maracanà', ha parlato del problema legato agli arbitri con le varie p... ► pianetamilan.it
Manifestazione in piazza per salvare lo Stadio del Nuoto
La città di Caserta si mobilita per difendere uno dei suoi simboli sportivi più importanti: lo Sta... ► casertanews.it
Dalla consegna delle chiavi allo scambio fra droga e denaro nella stanza d'albergo: arrestato
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Ferrara avevano ricevuto numerose segnalazioni ... ► ferraratoday.it
A Massafra accoglienza per i giovani del “Servizio Civile Universale”
Tarantini Time QuotidianoAbbiate fame del sapere. Così il sindaco Giancarla Zaccaro, questa mattina... ► tarantinitime.it
Ritirata pasta Fior Fiore Coop per possibile presenza di frammenti di legno, il lotto interessato dal richiamo
Un lotto di pasta di semola di grano duro Fior Fiore Coop - l'arte antica di Gragnano è stato richia... ► virgilio.it
Radio clandestine e radioamatori a Ferrara durante il fascismo, se ne parla in un incontro al ManFe
Sabato 27 alle 15, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l'Archivio di Stato di Ferr... ► ferraratoday.it
Dagli arresti domiciliari continuava a gestire la truffa delle case vacanza fantasma
Nonostante stesse scontando ai domiciliari una condanna definitiva a 5 anni per truffa, un barese ... ► riminitoday.it
Soluzioni e guide ai puzzle di silent hill f
Il videogioco Silent Hill f si distingue per una narrazione intensa e un gameplay ricco di enigmi e... ► jumptheshark.it
Trasferito il detenuto che aveva aggredito Filippo Turetta nel carcere di Verona
Il 55enne che ad agosto aveva colpito Filippo Turetta a Montorio è stato trasferito a Treviso. Dopo... ► fanpage.it
Addio a Usa e Ue: sulle armi Berlino fa da sé
La Germania dà a Rheinmetall un appalto da 390 milioni per laser anti droni. E il fondo per la Dife... ► laverita.info