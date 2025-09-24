Inter l’agente di Cheddira | Che soddisfazione fare gol a San Siro

Ilprimatonazionale.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la vittoria sul Sassuolo domenica scorsa l’ Inter ha rialzato la testa in campionato dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus che avevano rallentato non poco il percorso dei nerazzurri. Una vittoria che ha fatto seguito all’esordio vincente e convincente in Champions League contro l’ Ajax alla Cruijff Arena. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter l8217agente di cheddira che soddisfazione fare gol a san siro

© Ilprimatonazionale.it - Inter, l’agente di Cheddira: “Che soddisfazione fare gol a San Siro”

In questa notizia si parla di: inter - agente

Lucumì Inter, parla l’agente: «L’interesse dei nerazzurri fa piacere, ma il ragazzo giocherà dove…»

Dumfries Inter, l’olandese cambia agente: sarà assistito da Jorge Mendes

Inter, nuovo agente e addio Dumfries: pagano subito la clausola

Cheddira l’agente dell’attaccante racconta | Fare gol all’Inter una grande soddisfazione.

inter l8217agente cheddira soddisfazioneCheddira, sogno alla Scala - Ma la soddisfazione personale per Walid Cheddira resta, perché segnare in uno stadio come il ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter L8217agente Cheddira Soddisfazione