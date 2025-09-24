Inter Diouf manca all’appello | il piano di Chivu
Sono passate ormai quattro giornate di campionato ed una di Champions League e fino a questo momento Chivu è riuscito a regalare abbastanza spazio a tutti i componenti della sua rosa, anche a chi è arrivato nell’ultima sessione di calciomercato. A tutti tranne che ad uno: Andy Diouf è infatti l’unico giocatore ad aver messo piede in campo soltanto per 11? nella prima giornata di Serie A contro il Torino, ma adesso l’ex Lens si prepara ad avere il suo momento. Akanji è diventato già titolare indiscusso, Sucic è un ricambio spesso utilizzato nel centrocampo dell’Inter, mentre Bonny ha già dimostrato la sua esplosività segnando anche una rete e anche Luis Henrique è riuscito a dare concretezza nei 25? giocati contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - diouf
Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?
Inter, ecco i muscoli a centrocampo: a un passo Andy Diouf del Lens. I dettagli
Clamoroso, Diouf è virtualmente dell’Inter: è lui il centrocampista scelto
Inter, manca solo Diouf: il piano di Chivu per valorizzarlo al meglio gazzetta.it/Calcio/Serie-A… - X Vai su X
Inter, ecco perché fu comprato Luis Henrique in fretta e furia. Diouf, la speranza è..." - facebook.com Vai su Facebook
Inter, dei nuovi acquisti manca solo Diouf: il piano di Chivu per valorizzarlo - "Andy Diouf è l’ultimo dei volti nuovi del mercato dell’Inter ancora da scoprire", scrive La Gazzetta dello Sport ... msn.com scrive
GdS - Da Akanji a Sucic e Bonny: Chivu inizia a lanciare i nuovi. All'appello manca solo Diouf, ma il romeno ha un piano - Finora Andy Diouf conta appena undici minuti in campo con l'Inter (collezionati alla prima giornata contro il Torino), ai quali hanno fatto seguito quattro panchine consecutive campionato ... Come scrive msn.com