Inter Diouf manca all’appello | il piano di Chivu

Forzainter.eu | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passate ormai quattro giornate di campionato ed una di Champions League e fino a questo momento Chivu è riuscito a regalare abbastanza spazio a tutti i componenti della sua rosa, anche a chi è arrivato nell’ultima sessione di calciomercato. A tutti tranne che ad uno: Andy Diouf è infatti l’unico giocatore ad aver messo piede in campo soltanto per 11? nella prima giornata di Serie A contro il Torino, ma adesso l’ex Lens si prepara ad avere il suo momento. Akanji è diventato già titolare indiscusso, Sucic è un ricambio spesso utilizzato nel centrocampo dell’Inter, mentre Bonny ha già dimostrato la sua esplosività segnando anche una rete e anche Luis Henrique è riuscito a dare concretezza nei 25? giocati contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

