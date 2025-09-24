Inter Cremonese a rischio la trasferta per i tifosi ospiti | il motivo

Inter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La sfida tra Inter e Cremonese, in programma nelle prossime settimane a San Siro, potrebbe essere condizionata da decisioni extra-campo. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti inserito sia Como-Cremonese che Inter-Cremonese nell’elenco delle partite da sottoporre al vaglio del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Una scelta dettata dai recenti incidenti avvenuti a margine del match dei grigiorossi contro il Parma, che hanno acceso i riflettori sul comportamento delle tifoserie. 🔗 Leggi su Internews24.com

