Inter Chivu ora è tempo di accelerare | il club e la squadra uniti ad Appiano per la rimonta

Inter Chivu, dopo i due stop in campionato l'allenatore e la dirigenza puntano alla ripresa: ottimismo, progresso e strategia. L' Inter deve ora inserire la quinta e accelerare. I due stop in campionato hanno tenuto la squadra di Cristian Chivu lontana dalla vetta, ma secondo La Gazzetta dello Sport è tempo di spingere sull'acceleratore per rimettersi subito in pari con le altre squadre. L'obiettivo è chiaro: recuperare terreno e prepararsi al meglio per il periodo più intenso della stagione. Le due sconfitte consecutive non hanno però fatto scattare l'allerta all'interno del club: tutti restano convinti delle qualità di Chivu.

