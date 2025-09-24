Inter cessione Dimarco a gennaio | c’è il via libera di Oaktree
Il terzino è legato all'Inter da altri due anni e mezzo di contratto Dimarco è tornato al gol domenica sera contro il Sassuolo, oltre sei mesi dopo l'ultimo siglato in casa del Napoli nello scontro diretto del 1° marzo scorso. A San Siro non segnava addirittura da nove mesi, precisamente dal 6 dicembre 2024, nel 3-0 rifilato al Parma, a conferma di come l'ultimo anno sia stato piuttosto complicato per lui, tanto da finire nel mirino dei tifosi. Diventando, forse, meno intoccabile rispetto a prima, con Inzaghi. Dimarco in Premier a gennaio: c'è il via libera di Oaktree Chivu ha una gran considerazione di Carlos Augusto, palesatasi in questo inizio di stagione.
Cessione con clausole: come l’Inter mantiene il controllo su Stankovic
Cessione Nico Gonzalez, l’Inter ci pensa: nuova opzione in Serie A e in Liga
Asllani, cessione congelata: l’Inter attende sviluppi a breve – Sky
Cessione San Siro a Milan e Inter: scatta il "voto-mercato" in vista del Consiglio Comunale. La situazione
La giunta approva la cessione de "la Scala del calcio", lo storico stadio milanese, a Inter e Milan per 197 milioni di euro. Ma sul fronte ambientale, il progetto presenta luci e ombre
Mercato finito: tutti gli acquisti dell'estate della Serie A; Inter, Marotta: Mercato di gennaio? Se qualcuno vorrà andare via, ne parleremo; Le notizie del 17 gennaio 2025 di calciomercato: Kolo Muani-Juve, c'è da attendere. Il Milan ha l'accordo con Walker.