Inter Cagliari nel mirino | Frattesi cerca spazio

La vittoria con il Sassuolo per 2-1 è passata in archivio e per l’Inter è tempo di guardare avanti. Il successo con i neroverdi ha dato ulteriori certezze ai nerazzurri, desiderosi di rimanere sulla retta via e risalire la china di una classifica che non soddisfa ancora l’ambiente. L’obiettivo è quello di arrivare nel migliore dei modi alla sosta Nazionali, che comincerà dopo la sesta giornata. La prossima gara sarà quella con il Cagliari, in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che sta vivendo un ottimo periodo di forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Cagliari nel mirino: Frattesi cerca spazio

In questa notizia si parla di: inter - cagliari

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Inter, ecco chi può giocare al fianco di Lautaro sabato sera contro il Cagliari - facebook.com Vai su Facebook

Il #Cagliari aspetta l'#Inter e schiaccia il #Frosinone in #CoppaItalia: poker rossoblu e qualificazione agli ottavi - X Vai su X

Newcastle su Frattesi: sondaggio con l'Inter; Corriere dello Sport - Il Napoli studia il grande colpo: c’è Frattesi nel mirino; Cautela Inzaghi. Stoppa Barella e lancia Frattesi.

Cagliari-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Archiviate le due sconfitte di fila con Udinese e Juventus, i nerazzurri sono riusciti a prevalere sul Sassuolo e ... ilmattino.it scrive

Inter, Frattesi vuole continuità: Juve e Napoli valutano il centrocampista per gennaio - Dopo un'estate complicata, il centrocampista italiano è rimasto in nerazzurro, ma gli arrivi di Susic e Diouf hanno aumentato la concorrenza. Lo riporta it.blastingnews.com