Inter Acerbi | Pensavamo di poter vincere a Monaco

Uno dei punti fermi dell’Inter, nell’arco degli ultimi anni, è stato senza dubbio Francesco Acerbi. Arrivato nell’estate del 2022 dalla Lazio, tra scetticismo e critiche, il centrale è riuscito a prendersi da subito la titolarità al centro della difesa. Sono tanti gli avversari chiusi dal 37enne, che in quel di Milano ha vissuto una vera e propria seconda giovinezza. Il classe 1988 ha presentato il suo libro “Io, Guerriero” ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Dopo la finale di Champions League non eravamo arrabbiati. Era difficile da decifrare, però ho visto la stanchezza mentale di tutti dopo gli impegni tra campionato e Coppa Campioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Acerbi: “Pensavamo di poter vincere a Monaco”

