Inter Acerbi | Mi sono sentito usato da Spalletti Finale con il PSG? Siamo arrivati scarichi ma basta con lo shock
2025-09-24 14:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Francesco Acerbi, in collegamento con gli studi di Sky Spor t, si è raccontato in occasione dell’uscita del suo libro “ Io, guerriero”. Il difensore ha spaziato su diversi temi: alla malattia, alla s emifinale con il Barcellona, fino alla finale con il PSG e alla questione relativa al rapporto con la Nazionale e con l’ex CT Luciano Spalletti. RINASCITA. “Dopo la malattia per me c’è stata un po’ una rinascita calcistica. Ho avuto un periodo non facile, da lì è iniziato un percorso personale e ho cercato, cerco e lo farò fin quando giocherò, di tirar fuori più soddisfazioni possibili. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
