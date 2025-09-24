Inter a trazione anteriore | Federico Dimarco supera Theo Hernandez

Che la Beneamata si trovi più a suo agio nell’area avversaria rispetto alla propria è cosa ormai nota. I problemi della retroguardia hanno però dall’altro lato della medaglia l’apporto dei difensori nerazzurri in termini di assist e reti. E con quella siglata domenica sera al Sassuolo l’esterno mancino dell’ Inter Federico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, a trazione anteriore: Federico Dimarco supera Theo Hernandez

Inter-Empoli 3-1, le pagelle: Lautaro è tornato, Dumfries a trazione anteriore. Male Taremi e Zielinski - SOMMER 5,5 Prima frazione da zero conclusioni nello specchio, si scalda con un paio di uscite e in costruzione, avviando l’azione dal basso. Scrive leggo.it

Inter-Sassuolo, Full Time - I nerazzurri pendono verso sinistra. Il solito pathos nel finale non nega i 3 punti - Chi si aspettava una serata tranquilla per l'Inter contro il Sassuolo, oltre a ignorare le statistiche evidentemente non ha ancora capito quello che, nel bene e nel male, questa squadra sa dare. Lo riporta msn.com