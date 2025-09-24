Intelligenza artificiale evento Formez-Regione | Grande opportunità per la crescita delle imprese siciliane
"L’Intelligenza artificiale è un’opportunità che le imprese siciliane non possono e non devono lasciarsi sfuggire. Grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale le imprese potranno essere più competitive, veloci e puntuali”. Lo ha detto il presidente Formez Giovanni Anastasi nel corso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale
Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli
Per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale va coltivata quella naturale
Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI
Parliamo di intelligenza artificiale. All’Assemblea generale dell’Onu, dieci premi Nobel e oltre 200 personalità hanno lanciato un appello: entro il 2026 serviranno delle “linee rosse” sugli usi più pericolosi dell’AI. Ma cosa vogliono dire? L'intelligenza artificial - X Vai su X
Intelligenza artificiale, lavoro su piattaforme digitali, robot e cobot, stress digitale e diritto alla disconnessione...si moltiplicano le sfide nel mondo del lavoro e anche nel 2026 sarà fondamentale mettere . Aifos sarà al tuo fianco - facebook.com Vai su Facebook
Intelligenza artificiale, evento Formez-Regione: “Grande opportunità per la crescita delle imprese siciliane; L’intelligenza artificiale al servizio delle imprese siciliane: mercoledì 24 settembre a Palermo; Evento “Donne e Intelligenza Artificiale nella PA.
IA e Imprese: istituzioni, aziende e big tech a confronto a Palermo - Oggi, mercoledì 24 settembre, il Marina Convention Center – Molo Trapezoidale di Palermo ospita l’event ... Riporta blogsicilia.it
Intelligenza artificiale al servizio delle imprese, incontro a Palermo - Interverranno l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il presidente Formez Giovanni Anastasi. Secondo livesicilia.it