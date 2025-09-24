Intelligenza artificiale a scuola Acer e Intel portano progetti pilota anche in Italia | Creazione contenuti pianificazione e personalizzazione delle lezioni

Si chiama AI Classroom ed è un progetto pilota destinato a 50 scuole, già attivo in 6 Paesi europei, tra cui Regno Unito, Spagna, Italia, Bulgaria, Finlandia e Svezia, ma a breve anche in Irlanda e Polonia. Un’iniziativa di Acer e Intel che permette agli insegnanti di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per pianificare lezioni, creare contenuti e personalizzare l’insegnamento in base ai diversi bisogni formativi degli studenti. Nello specifico, i PC studiati per la scuola in tutte le sue funzioni Acer TravelMate AI e Acer Chromebook Plus danno accesso a strumenti basati sull’intelligenza artificiale, grazie all’integrazione rispettivamente di Microsoft Copilot e Google Gemini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

AI Classroom è un'iniziativa che si aggiunge al progetto Skills for Innovation riconosciuto dalla Commissione Europea come pienamente allineato al quadro EU DigComp

