Insospettabile ausiliario del traffico di Bacoli arrestato era un pusher | casa piena di droga e di contanti

Un ausiliario del traffico di Bacoli è stato arrestato dai Carabinieri per traffico di droga: sequestrati oltre 37mila euro e vari stupefacenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Insospettabile ausiliario del traffico di Bacoli arrestato, era un pusher: casa piena di droga e di contanti

