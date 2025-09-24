Insidious 6 | Nel cast del film spazio per Laura Gordon

Laura Gordon è stata inclusa nel cast in costruzione di Insidious 6, ennesimo capitolo di una delle saghe horror più redditizie di sempre. Tra i protagonisti del film horror apprezzato dalla critica “ Late Night With the Devil “, l’attrice Laura Gordon è l’ultimo nome di una lista che continua a crescere in qualità ed in quantità, a tal proposito va ricordato che anche il giovane talento Brandon Perea ha firmato di recente per un ruolo nel film. Ad ogni modo, la conferma dell’ingaggio della Gordon è arrivato questa mattina grazie a Deadline, nessun dettaglio è emerso riguardo il suo ruolo. Gli altri attori già confermati per il cast di Insidious 6 sono Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell e Island Austin. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

