Inseguimento in piena notte tra viale Carducci e piazza Garibaldi poi lo scooterista cade e viene arrestato

Ha provato in tutti i modi a seminare la polizia ma alla fine ha perso il controllo dello scooter ed è stato arrestato. Erano circa le 1.50 del 21 settembre quando il 24enne di origine africana in sella al suo motorino ha provato a evitare un controllo degli agenti in viale Carducci iniziando una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

