Insegnare a salvare vite | un corso BLSD a Cervinara per formare cittadini pronti all’emergenza
Sabato 11 ottobre la Pro Loco Valle Caudina, in collaborazione con Associazione Terra Mia, Rotary Community Corps Valle Caudina e Fratres, promuove un’iniziativa di sensibilizzazione alla cultura dell’emergenza attraverso un corso BLSD.L’obiettivo è diffondere competenze concrete e aggiornate per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: insegnare - salvare
Una petizione al Senato per insegnare il primo soccorso a #scuola: obiettivo salvare la vita a 500 bambini all'anno - X Vai su X
Il progetto internazionale “Fast Heroes” al via a breve in tre scuole di Arezzo e mira a insegnare ai bambini a riconoscere i tre sintomi più comuni dell'ictus: il lato del viso che improvvisamente cade, la perdita di motilità di in un braccio o di una gamba e la diffic - facebook.com Vai su Facebook
Insegnare a salvare vite: un corso BLSD a Cervinara per formare cittadini pronti all’emergenza; Salvare una vita, ecco come. Il corso della Misericordia; Polizia Locale e Suem insieme per salvare vite: venti agenti diventano istruttori di primo soccorso.
Vite da salvare, corso per crescere - Il corso di disostruzione pediatrica, organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Fermignano, è stato ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
«Unisciti a chi salva vite»: parte il nuovo corso della Croce Rossa - Formazione gratuita per diventare volontari e volontarie, con attività che spaziano dall’assistenza sanitaria alla protezione civile, fino alle campagne di sensibilizzazione ... Da laprovinciacr.it