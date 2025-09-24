Insegnare a salvare vite | un corso BLSD a Cervinara per formare cittadini pronti all’emergenza

Avellinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre la Pro Loco Valle Caudina, in collaborazione con Associazione Terra Mia, Rotary Community Corps Valle Caudina e Fratres, promuove un’iniziativa di sensibilizzazione alla cultura dell’emergenza attraverso un corso BLSD.L’obiettivo è diffondere competenze concrete e aggiornate per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: insegnare - salvare

Insegnare a salvare vite: un corso BLSD a Cervinara per formare cittadini pronti all’emergenza; Salvare una vita, ecco come. Il corso della Misericordia; Polizia Locale e Suem insieme per salvare vite: venti agenti diventano istruttori di primo soccorso.

Vite da salvare, corso per crescere - Il corso di disostruzione pediatrica, organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Fermignano, è stato ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

insegnare salvare vite corso«Unisciti a chi salva vite»: parte il nuovo corso della Croce Rossa - Formazione gratuita per diventare volontari e volontarie, con attività che spaziano dall’assistenza sanitaria alla protezione civile, fino alle campagne di sensibilizzazione ... Da laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Insegnare Salvare Vite Corso