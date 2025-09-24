Iniziativa di Collegio 15 | Un’Area Vasta Tirrenica alle sfide del 2050

Un nuovo Illuminismo salverà l’area vasta Tirrenica: il circolo culturale Filippo Mazzei incontra politici e categorie venerdì alle 10 a Lido di Camaiore. ‘Collegio 15’, che prende il nome dal collegio elettorale delle prime elezioni della Repubblica Italiana che comprendeva proprio le provincie di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, sbarca in Versilia dopo il primo anno di vita. L’obiettivo? Coesione e sinergia delle variopinte realtà del territorio per ottimizzarne le potenzialità con un fervente laboratorio di idee. "Non è politica – assicura il presidente Massimo Balzi – bensì cultura come base, con iniziative appunto culturali ed artistiche, socialità e interazione per far crescere l’area di interesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

