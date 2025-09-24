Iniziativa di Collegio 15 | Un’Area Vasta Tirrenica alle sfide del 2050
Un nuovo Illuminismo salverà l’area vasta Tirrenica: il circolo culturale Filippo Mazzei incontra politici e categorie venerdì alle 10 a Lido di Camaiore. ‘Collegio 15’, che prende il nome dal collegio elettorale delle prime elezioni della Repubblica Italiana che comprendeva proprio le provincie di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, sbarca in Versilia dopo il primo anno di vita. L’obiettivo? Coesione e sinergia delle variopinte realtà del territorio per ottimizzarne le potenzialità con un fervente laboratorio di idee. "Non è politica – assicura il presidente Massimo Balzi – bensì cultura come base, con iniziative appunto culturali ed artistiche, socialità e interazione per far crescere l’area di interesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: iniziativa - collegio
Sanità, Collegio chirurghi: "Pieno sostegno a iniziativa Governo su scudo penale"
Il primo collegio docenti? In una riserva naturale WWF con abbigliamento comodo e telo per sedersi sul prato. L’iniziativa di una scuola a Lecce: “Rallentare per imparare meglio”
Sanità, Collegio chirurghi: “Pieno sostegno a iniziativa Governo su scudo penale”
Urbino al centro del dibattito su scuola e università Domani, lunedì 15 settembre alle ore 18.00, il Collegio Raffaello ospiterà l’iniziativa “Scuola e Università: le sfide educative e le nuove generazioni”, un confronto in vista delle Elezioni Regionali Marche - facebook.com Vai su Facebook
Il primo collegio docenti? In una riserva naturale WWF con abbigliamento comodo e telo per sedersi sul prato. L’iniziativa di una scuola a Lecce: “Rallentare per imparare meglio” - X Vai su X
Iniziativa di Collegio 15 : "Un’Area Vasta Tirrenica alle sfide del 2050" - Questo è il tema dell’appuntamento in programma venerdì all’Ariston Mare. Da lanazione.it
Collegio 15, l’Area Vasta Tirrenica verso le sfide del 2050 - Guardare alle sfide del futuro, proiettare lo sguardo al 2050, puntando ad un solo obiettivo: lo sviluppo delle relazioni di Area Vasta tra le province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara. Lo riporta noitv.it