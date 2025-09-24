Iniziativa dell’Ausl Romagna Una ‘Palestra all’Aperto’ per uno stile di vita attivo

Una nuova ‘ Palestra all’Aperto ’ verrà inaugurata domani dietro la struttura Ausl di Corso Cavour 180. La realizzazione promossa dall’ Ausl Romagna ha l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e inclusivo per l’intera comunità. Il progetto, frutto della collaborazione tra il Distretto Sanitario Cesena Valle Savio, l’UO Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena e il Comune di Cesena, è stato realizzato grazie a un finanziamento regionale e in linea con il Piano Regionale della Prevenzione. La presentazione ufficiale si terrà domani, dalle 10 alle 12, in occasione della Wellness Week. All’evento parteciperanno il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, la direttrice del Distretto di Cesena Paola Ceccarelli, il professore associato dell’Università di Bologna Marco Bovo, che fornirà una mappatura delle aree verdi, e la dottoressa Giulia Franzoso, medico dello sport, che illustrerà i benefici dell’ attività fisica all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

