Inghiottita dal fango davanti al marito | trovato il corpo della turista tedesca dispersa durante l' alluvione
È stato trovato dai vigili del fuoco il corpo di Andrea Holetz, la turista tedesca di 64 anni dispersa dopo essere stata travolta dalle acque di un torrente in piena nell'Alessandrino. Il cadavere della donna è stato localizzato a circa 4 km a valle del campeggio di Spigno Monferrato dove la. 🔗 Leggi su Today.it
