Ingenuità di Pisilli ma la Roma sbanca Nizza | debutto vincente di Gasperini in Europa League

Esordio stagionale in Europa League per i giallorossi di mister Gasperini: trasferta francese per i capitolini È tempo di tornare in campo in Europa anche per la rinnovata Roma che, per la prima giornata della fase a campionato dell’ Europa League, vola in Francia per affrontare il Nizza. Ingenuità di Pisilli, ma la Roma sbanca Nizza: debutto vincente di Gasperini in Europa (AnsaFoto) – Calciomercato.it I padroni di casa, guidati in panchina dall’allenatore Franck Haise, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta netta patita sul campo del Brest, 4-1 il risultato finale, la terza nelle cinque partite della Ligue 1 disputate fino a questo momento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
