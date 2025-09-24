Infortunio Zappa chance al lumicino per Cagliari Inter | le condizioni del terzino
del club rossoblù in vista del match di sabato. Il Cagliari non si ferma dopo il convincente successo per 4-1 contro il Frosinone in Coppa Italia. La squadra di Fabio Pisacane, allenatore noto per la gestione attenta del gruppo, ha subito concentrato le energie sul prossimo impegno di Serie A: sabato 27 settembre all’ Unipol Domus arriverà l’ Inter, match complicato contro una delle corazzate del campionato. Allenamento diviso per intensità. Nella seduta odierna al CRAI Sport Center, il tecnico ha organizzato il lavoro in base al minutaggio accumulato nella partita di coppa. 🔗 Leggi su Internews24.com
Brutte notizie per il Cagliari, impegnato nella gara dei sedicesimi di Coppa Italia con il Frosinone. Nei minuti finali della prima frazione di gioco il tecnico rossoblu è stato costretto a sostituire per infortunio Gabriele Zappa - X Vai su X
