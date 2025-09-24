Infortunio terribile per Leoni | sostituto dalla Serie A

Sono ore terribili per Giovanni Leoni dopo l’infortunio rimediato in coppa di Lega con il Liverpool: il sostituto può arrivare dalla Serie A La scorsa estate è stata frenetica per la carriera di Giovanni Leoni. Dopo aver mostrato a sprazzi le sue qualità con la maglia del Parma, tutte le big italiane si sono interessate a lui. In prima fila, c’era sicuramente l’ Inter c he aveva bisogno di un difensore con le sue caratteristiche, ma anche il Milan e la Juve. Alla fine, però, i 35 milioni di euro richiesti dalla società emiliana si sono rivelati troppi per le casse dei nostri club. Ha avuto la meglio il Liverpool, che ha chiuso velocemente la trattativa e inserito un altro calciatore di talento nel suo roster. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

