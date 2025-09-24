Infortunio terribile per Leoni | sostituto dalla Serie A

Rompipallone.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore terribili per Giovanni Leoni dopo l’infortunio rimediato in coppa di Lega con il Liverpool: il sostituto può arrivare dalla Serie A La scorsa estate è stata frenetica per la carriera di Giovanni Leoni. Dopo aver mostrato a sprazzi le sue qualità con la maglia del Parma, tutte le big italiane si sono interessate a lui. In prima fila, c’era sicuramente l’ Inter c he aveva bisogno di un difensore con le sue caratteristiche, ma anche il Milan e la Juve. Alla fine, però, i 35 milioni di euro richiesti dalla società emiliana si sono rivelati troppi per le casse dei nostri club. Ha avuto la meglio il Liverpool, che ha chiuso velocemente la trattativa e inserito un altro calciatore di talento nel suo roster. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

infortunio terribile per leoni sostituto dalla serie a

© Rompipallone.it - Infortunio terribile per Leoni: sostituto dalla Serie A

In questa notizia si parla di: infortunio - terribile

Musiala Donnarumma, terribile infortunio per la stella del Bayern Monaco: portiere in lacrime dopo lo scontro con il tedesco. Cos’è successo – FOTO

Terribile infortunio per Lorenzo Bonicelli, sbatte il collo nella prova ad anelli: è in coma farmacologico

Lorenzo Bonicelli e il terribile infortunio, lanciata una raccolta fondi: “Ora ha bisogno di noi'”

Infortunio terribile per Leoni: sostituto dalla Serie A.

infortunio terribile leoni sostitutoLeoni, esordio da incubo con il Liverpool: la fotosequenza del terribile infortunio in Carabao Cup - Debutto sfortunato con i Reds per l'ex difensore del Parma, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 81 della partita con il Southampton ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Terribile Leoni Sostituto