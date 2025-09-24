Dopo il brutto incidente occorso in campo, per il difensore si teme una lunga assenza dai campi: si attendono gli esami Una serata che sperava fosse indimenticabile, ma che purtroppo rischierà di ricordare per altri motivi. Giovanni Leoni ha visto il suo esordio col Liverpool durare 81 minuti, prima di uscire dal terreno di gioco per un infortunio al ginocchio apparso subito piuttosto grave. La sensazione, purtroppo, per la dinamica e per l’atteggiamento estremamente sofferente del giocatore, è che Leoni rischi una lunga assenza. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Leoni, si teme un lunghissimo stop: gli scenari