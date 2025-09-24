Infortunio Leoni si teme un lunghissimo stop | gli scenari

Calciomercato.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il brutto incidente occorso in campo, per il difensore si teme una lunga assenza dai campi: si attendono gli esami Una serata che sperava fosse indimenticabile, ma che purtroppo rischierà di ricordare per altri motivi. Giovanni Leoni ha visto il suo esordio col Liverpool durare 81 minuti, prima di uscire dal terreno di gioco per un infortunio al ginocchio apparso subito piuttosto grave. La sensazione, purtroppo, per la dinamica e per l’atteggiamento estremamente sofferente del giocatore, è che Leoni rischi una lunga assenza. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

infortunio leoni si teme un lunghissimo stop gli scenari

© Calciomercato.it - Infortunio Leoni, si teme un lunghissimo stop: gli scenari

In questa notizia si parla di: infortunio - leoni

Leoni vive un esordio da incubo con il Liverpool: infortunio in Carabao Cup ed esce in barella

Infortunio Leoni, esordio di personalità col Liverpool prima dello stop: l’ex obiettivo della Juve è uscito in barella. Ecco cosa è successo

Brutto infortunio per Leoni all'esordio col Liverpool: esce in lacrime e in barella

Infortunio Leoni, si teme un lunghissimo stop: gli scenari.

infortunio leoni teme lunghissimoInfortunio Leoni, si teme un lunghissimo stop: gli scenari - Dopo il brutto incidente occorso in campo, per il difensore si teme una lunga assenza dai campi: si attendono gli esami ... Si legge su calciomercato.it

Calcio, Giovanni Leoni esce in barella al debutto con il Liverpool: si teme un grave infortunio - È finito purtroppo nel peggiore dei modi il match d'esordio di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool, in occasione dei sedicesimi di finale della EFL ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Leoni Teme Lunghissimo