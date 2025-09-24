Infortunio Leoni lo scherzo del destino per il difensore ex Parma | cercato dall’Inter salta la sfida in Champions contro i nerazzurri!

Le ultime. Brutte notizie in casa Liverpool: Giovanni Leoni, giovane difensore centrale italiano proveniente dal Parma, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore (ACL) durante la partita di Carabao Cup contro il Southampton, esordio assoluto con la prima squadra dei Reds. Il giocatore, classe 2006, era sceso in campo per 81 minuti prima di dover lasciare il campo in barella a causa dell’infortunio. La gravità della lesione lo costringerà a un lungo periodo di stop, stimabile in diversi mesi, compromettendo di fatto la stagione e impedendogli di partecipare a competizioni importanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Leoni, lo scherzo del destino per il difensore ex Parma: cercato dall’Inter, salta la sfida in Champions contro i nerazzurri!

