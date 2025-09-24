Infortunio Leoni l’esordio col Liverpool finisce in incubo! Tempi lunghissimi per il recupero dell’ex obiettivo dell’Inter | l’esito degli esami

Infortunio Leoni, l’esordio col Liverpool finisce in incubo! Tempi lunghissimi per il recupero dell’ex obiettivo dell’Inter: il comunicato. Un’esordio da sogno si è trasformato in un incubo per Giovanni Leoni, giovane difensore centrale italiano del Liverpool. Dopo una prestazione convincente nella partita di League Cup, in cui ha mostrato sicurezza e personalità con la prima squadra, il talento classe 2006 ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore (ACL), come riportato dai giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano. L’infortunio costringerà il giocatore, che in estate era stato un obiettivo del calciomercato Inter per la difesa, a restare lontano dai campi per diversi mesi, compromettendo di fatto gran parte della sua stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

