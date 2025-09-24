Infortunio Leoni | c’è rottura del legamento crociato per l’ex obiettivo del mercato Juventus I possibili tempi di recupero
Infortunio Leoni: il giovane difensore, cercato anche dalla Juve, si ferma per mesi. Ieri gli elogi di Slot, oggi la terribile diagnosi. Un sogno che si trasforma in un incubo nel giro di poche ore. La favola di Giovanni Leoni, giovane difensore centrale italiano, al Liverpool si è interrotta sul più bello e nel modo più crudele. Dopo un esordio da predestinato che aveva fatto sognare i tifosi, è arrivata la notizia che nessun calciatore vorrebbe mai ricevere: rottura del legamento crociato anteriore. Un verdetto terribile, annunciato dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, che spegne il sorriso di un talento che in estate era stato a lungo seguito anche dalla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
