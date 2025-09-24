Infortunio Leoni c’è la rottura del legamento crociato Stagione compromessa

24 set 2025

per il giovane difensore italiano del Liverpool Un sogno che si trasforma in un incubo nel giro di poche ore. In casa Liverpool, la gioia per un esordio brillante si è tramutata in profonda amarezza: il giovane difensore centrale Giovanni Leoni ha riportato la rottura del legamento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

