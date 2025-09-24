L’infortunio di Rafael Leao si è protratto per diverse settimane: cambiano i tempi di recupero per l’attaccante, quando può tornare Il Milan di Massimiliano Allegri ha trovato un’identità ben precisa in campo, una forza e una consapevolezza che sarà difficile perdere nelle prossime uscite. I rossoneri hanno qualità importanti in ogni reparto e sono riusciti anche a blindare la difesa, serrando i ranghi e proteggendo l’area di rigore, proprio come vuole il tecnico livornese. Il ritorno dell’allenatore ex Juve sembra essere stato una scelta più che giusta per il percorso del Milan. Dopo anni difficili e di grande incertezze, c’è stata una vera e propria rivoluzione partita dalla panchina e arrivata al campo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Infortunio Leao, nuovi tempi di recupero: quando torna titolare