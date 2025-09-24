Infortunio Leao cresce l’ottimismo in casa Milan | le ultimissime verso il Napoli

Calcionews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sulle condizioni dell’attaccante portoghese Le notizie che arrivano da Milanello sono di quelle che scaldano il cuore dei tifosi rossoneri. L’infortunio al polpaccio di Rafael Leao, che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime sfide, sembra in via di risoluzione e la sua assenza potrebbe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio leao cresce l8217ottimismo in casa milan le ultimissime verso il napoli

© Calcionews24.com - Infortunio Leao, cresce l’ottimismo in casa Milan: le ultimissime verso il Napoli

In questa notizia si parla di: infortunio - leao

CM.com – Milan-Bari LIVE 1-0: Leao segna poi esce per infortunio

Milan-Bari, infortunio muscolare per Leao: sostituito | Coppa Italia News

Gol e infortunio per Leao: è successo tutto in pochi minuti

Milan, infortunio al polpaccio per Leão contro il Bari - Inizio difficile di stagione per il Milan di Massimiliano Allegri. Come scrive gianlucadimarzio.com

Milan, Leao lavora ancora a parte: probabile forfait a Lecce - Le ultime sulle condizioni dell’attaccante portoghese dopo l’infortunio rimediato nel match di Coppa Italia. Si legge su gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Leao Cresce L8217ottimismo