Infortunio Leao cresce l’ottimismo in casa Milan | le ultimissime verso il Napoli
sulle condizioni dell’attaccante portoghese Le notizie che arrivano da Milanello sono di quelle che scaldano il cuore dei tifosi rossoneri. L’infortunio al polpaccio di Rafael Leao, che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime sfide, sembra in via di risoluzione e la sua assenza potrebbe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - leao
CM.com – Milan-Bari LIVE 1-0: Leao segna poi esce per infortunio
Milan-Bari, infortunio muscolare per Leao: sostituito | Coppa Italia News
Gol e infortunio per Leao: è successo tutto in pochi minuti
#Milan, #Nkunku titolare? Infortunio #Leao: novità importante. Il retroscena su #santiagogimenez #SempreMilan #MilanLecce #CoppaItalia - facebook.com Vai su Facebook
#Milan, #Nkunku titolare? Infortunio #Leao: novità importante. Il retroscena su #santiagogimenez #SempreMilan #MilanLecce #CoppaItalia - X Vai su X
Milan, infortunio al polpaccio per Leão contro il Bari - Inizio difficile di stagione per il Milan di Massimiliano Allegri. Come scrive gianlucadimarzio.com
Milan, Leao lavora ancora a parte: probabile forfait a Lecce - Le ultime sulle condizioni dell’attaccante portoghese dopo l’infortunio rimediato nel match di Coppa Italia. Si legge su gianlucadimarzio.com