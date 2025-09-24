Infortunio Lamptey tegola Fiorentina | lacerazione del crociato Si è già operato

Calcionews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

e nelle prossime ore comincerà l’iter riabilitativo Un esordio da titolare che si trasforma in un incubo. La Fiorentina perde per un lungo periodo il suo nuovo acquisto, Tariq Lamptey. Il terzino destro ghanese, schierato per la prima volta dal primo minuto da Stefano Pioli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio lamptey tegola fiorentina lacerazione del crociato si 232 gi224 operato

© Calcionews24.com - Infortunio Lamptey, tegola Fiorentina: lacerazione del crociato. Si è già operato

In questa notizia si parla di: infortunio - lamptey

Fiorentina-Como: esordio da incubo per Lamptey, cosa è successo; Fiorentina, per Lamptey l'esordio da titolare dura solo 20'. Le sue condizioni; Fiorentina, tegola Lamptey: il comunicato sull’infortunio.

infortunio lamptey tegola fiorentinaInfortunio Lamptey, tegola Fiorentina: lacerazione del crociato. Si è già operato - Una tegola pesantissima per Pioli e per la Fiorentina, che perdono una pedina importante per gran parte della stagione. Segnala calcionews24.com

infortunio lamptey tegola fiorentinaFiorentina, grave infortunio per Lamptey: lacerazione del legamento crociato - Il giovane terzino, acquistato in estate dal Brighton, aveva lasciato il campo durante la sua prima partita da titolare contro il Como: le condizioni ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Lamptey Tegola Fiorentina