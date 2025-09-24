Gravi problemi per l’allenatore, perde a lungo uno dei suoi migliori giocatori: che tegola per campionato ed Europa, cinque mesi fuori dal campo La cadenza ravvicinata delle partite, nel primo tour de force stagionale, sta già imponendo il suo tributo a squadre e allenatori. Si susseguono gli infortuni a raffica, alcuni anche abbastanza gravi. Ne sa qualcosa il Barcellona, che perde a lungo Gavi: per il centrocampista, è stato annunciato, tramite comunicato ufficiale del club blaugrana sui propri canali, il forfait per quattro o cinque mesi. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio gravissimo, UFFICIALE: si opera e torna a febbraio