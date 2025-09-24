Infortunio gravissimo UFFICIALE | si opera e torna a febbraio

Calciomercato.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravi problemi per l’allenatore, perde a lungo uno dei suoi migliori giocatori: che tegola per campionato ed Europa, cinque mesi fuori dal campo La cadenza ravvicinata delle partite, nel primo tour de force stagionale, sta già imponendo il suo tributo a squadre e allenatori. Si susseguono gli infortuni a raffica, alcuni anche abbastanza gravi. Ne sa qualcosa il Barcellona, che perde a lungo Gavi: per il centrocampista, è stato annunciato, tramite comunicato ufficiale del club blaugrana sui propri canali, il forfait per quattro o cinque mesi. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

infortunio gravissimo ufficiale si opera e torna a febbraio

© Calciomercato.it - Infortunio gravissimo, UFFICIALE: si opera e torna a febbraio

In questa notizia si parla di: infortunio - gravissimo

Psg-Bayern, gravissimo infortunio in campo: si teme un lungo stop

L’infortunio è gravissimo, fuori più di 6 mesi: la Juve deve cambiare il mercato

Gravissimo infortunio, Serie A sconvolta: carriera finita

Paulo Dybala si opera, stagione finita: troppo grave l'infortunio alla coscia. La Roma: «Ti aspettiamo»; Musiala, come funziona il recupero. Parla l'esperto: Brutto infortunio, ma è stato fortunato; Napoli, Lukaku non si opera: aggiornati i tempi di recupero. Mercato: spunta una suggestione dalla Premier….

Infortunio grave al ginocchio, batosta ufficiale: lo stop è lunghissimo - Allo stesso modo però la preseason rischia molte volte di nascondere insidie grosse, soprattutto dal punto di vista fisico. Secondo calciomercato.it

Infortunio grave, UFFICIALE: lungo stop e mercato stravolto - Con il passare dei giorni ci si avvicina rapidamente alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Gravissimo Ufficiale Opera