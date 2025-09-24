Infortunio grave per Leoni rottura del crociato al debutto con il Liverpool | quando rientrerà
Brutte notizie per Leoni, rottura del crociato alla sua prima partita con il Liverpool: dovrà stare fermo diversi mesi, salterà praticamente quasi tutta la stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: infortunio - grave
Infortunio sul lavoro a Santa Croce: travolto da un camion sul lavoro, è grave
Musiala: grave infortunio in campo, Donnarumma in lacrime | VIDEO
Mondiale per club: Psg in semifinale, battuto il Bayern (2-0). Grave infortunio a Musiala dopo scontro con Donnarumma
Liverpool, si teme grave infortunio per Leoni: il difensore è uscito in barella. Potrebbe essere coinvolto il ginocchio - http://SportItalia.it - X Vai su X
Prima diagnosi confermata: l'infortunio di #Renfro non è grave, #Varese tira un sospiro di sollievo. - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio grave per Leoni, rottura del crociato al debutto con il Liverpool: quando rientrerà; Leoni ko all'esordio con il Liverpool: si teme la rottura del crociato; Leoni, grave infortunio all’eserdio con il Liverpool: la ricostruzione.
Infortunio Leoni: c’è rottura del legamento crociato per l’ex obiettivo del mercato Juventus. I possibili tempi di recupero - Ieri gli elogi di Slot, oggi la terribile diagnosi Un sogno che si trasforma in un incubo nel giro di poche ore. Segnala juventusnews24.com
Infortunio Leoni, c’è la rottura del legamento crociato. Stagione compromessa - Stagione compromessa per il giovane difensore italiano del Liverpool Un sogno che si trasforma in un incubo nel giro di poche ore. Si legge su calcionews24.com