Infortunio Ederson ci sono importanti novità in vista di Atalanta Juve | cosa filtra sul centrocampista brasiliano Ultimissime

Infortunio Ederson, novità in vista di Atalanta Juve: il brasiliano lavora sul campo e punta a tornare a disposizione per il big match. In mezzo a una vera e propria emergenza infortuni, arriva una notizia che fa ben sperare l’ Atalanta e il suo tecnico Ivan Juric. A pochi giorni dalla super sfida contro la Juventus, in programma sabato sera, dall’infermeria nerazzurra filtra un cauto ottimismo per il recupero di Ederson. Come riportato dal Corriere di Bergamo, il centrocampista brasiliano sta infatti accelerando i tempi per rientrare in gruppo. Infortunati Atalanta: la corsa contro il tempo di Ederson. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Ederson, ci sono importanti novità in vista di Atalanta Juve: cosa filtra sul centrocampista brasiliano. Ultimissime

