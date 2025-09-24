Infortunio De Ketelaere | il belga sarà a disposizione per la super sfida dello Stadium? Cosa filtra a tre giorni dal match

Infortunio De Ketelaere, recupero lampo per il fantasista: Juric lo ha gestito con prudenza e ora spera di riaverlo per la supersfida. Un sospiro di sollievo che vale quanto un gol. In casa Atalanta, l’ansia per le condizioni di Charles De Ketelaere lascia spazio a un cauto ma deciso ottimismo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere di Bergamo, il fantasista belga, fermatosi per un problema muscolare, dovrebbe recuperare ed essere regolarmente a disposizione per il big match di sabato contro la Juventus. Una notizia fondamentale per il tecnico Ivan Juric, che si prepara a ritrovare il suo giocatore di maggior talento nel momento più importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio De Ketelaere: il belga sarà a disposizione per la super sfida dello Stadium? Cosa filtra a tre giorni dal match

In questa notizia si parla di: infortunio - ketelaere

Infortunio De Ketelaere, il belga rischia di saltare anche Juve Atalanta? Le sue condizioni dopo l’infortunio in Champions League

Infortunio De Ketelaere, come sta l’attaccante belga? Le ultime sulle sue condizioni in vista di Juve Atalanta in programma sabato

Infortunio per #DeKetelaere Come sta il belga ? - X Vai su X

Atalanta al lavoro a Zingonia: De Ketelaere sotto osservazione, tanti infortuni da gestire - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook

Fantacalcio, quando torna De Ketelaere? Possibile recupero lampo per l'attaccante dell'Atalanta; Atalanta: De Ketelaere salta il Torino per infortunio? Probabile assenza anche per Scalvini. Le condizioni e i tempi di recupero - Notizie di bet365 IT; Psg-Atalanta, infortunio De Ketelaere: le condizioni dell'attaccante belga.

Infortunio De Ketelaere, come sta l’attaccante belga? Le ultime sulle sue condizioni in vista di Juve Atalanta in programma sabato - Infortunio De Ketelaere, recupero completato: Juric lo ha gestito con prudenza e ora è pronto a lanciarlo nella supersfida contro i bianconeri Un sospiro di sollievo che vale quanto un gol. Segnala juventusnews24.com

Infortunio De Ketelaere e nuova gestione Lookman: il doppio annuncio di Juric! - Nella recente vittoria andata in scena contro il Torino, Atalanta e fantallenatori hanno dovuto fare a ... Da fantamaster.it