Infortunio Buongiorno tegola per il Napoli | c’è lesione! Svelato l’esito degli esami
per il difensore centrale seguito in passato dall’Inter. Brutte notizie per il Napoli in vista del big match di domenica sera contro il Milan. Alessandro Buongiorno, difensore centrale della squadra guidata da Antonio Conte, dovrà fermarsi a causa di una lesione muscolare riportata durante la partita contro il Pisa. Il club ha confermato l’infortunio nel consueto report quotidiano sull’allenamento, mentre la squadra ha già ripreso la preparazione in vista della trasferta di San Siro. Tempistiche di recupero e impatto sulla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - buongiorno
Infortunio Buongiorno, ci sono novità: lo ha detto in diretta!
Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.IT
Infortunio Buongiorno, ci sono novità: la conferma
Napoli, infortunio per Buongiorno: lesione di basso grado all'adduttore, stop di circa un mese pazzidifanta.com/news-fantacalc… - X Vai su X
PAROLE DURISSIME Lo sfogo di Edo De Laurentiis sui colpevoli dell'infortunio di Buongiorno - facebook.com Vai su Facebook
Tegola Buongiorno, cambiano i tempi di recupero: la data; De Nicola: Infortunio Buongiorno, i tempi di recupero. Brutta tegola per il Napoli; Buongiorno, altro infortunio: cosa si è fatto e tempi di recupero.
Napoli, infortunio per Buongiorno: salta il Milan. Il comunicato e i tempi di recupero - I partenopei, infatti, arriveranno al big match di San Siro senza Alessandro Buongiorno, uscito all'81' ... Riporta msn.com
Infortunio Buongiorno, lesione di basso grado all’adduttore sinistro - Lo comunica direttamente il Napoli con un comunicato apparso sul sito azzurro ... Scrive ilnapolista.it