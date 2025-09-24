Infortunio Buongiorno stop contro il Milan | l’ipotesi sulla data del rientro

Alessandro Buongiorno si è infortunato in Napoli-Pisa e salterà il big match contro il Milan: ecco quando tornerà a disposizione di Conte Niente sfida contro il Milan per Alessandro Buongiorno: il difensore del Napoli si ferma per un infortunio muscolare. Il centrale è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore lungo della gamba sinistra. In primavera, invece, aveva avuto problemi all’adduttore della coscia destra. Infortuni diversi, in tempi diversi, ma avvenuti in tempi troppo ravvicinati l’uno dall’altro. Alessandro Buongiorno salterà la sfida contro il Milan (LaPresse) Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

