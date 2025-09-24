Infortunio Buongiorno l’esito degli esami | c’è lesione Ultimissime
sulle condizioni del difensore dopo il problema accusato con il Pisa L’attesa è finita, il verdetto è arrivato. E se da un lato scongiura l’ipotesi peggiore, dall’altro conferma quello che in casa Napoli tutti temevano: Alessandro Buongiorno si ferma. Il difensore, uscito per infortunio durante la partita contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - buongiorno
Infortunio Buongiorno, ci sono novità: lo ha detto in diretta!
Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.IT
Infortunio Buongiorno, ci sono novità: la conferma
Napoli, infortunio per Buongiorno: lesione di basso grado all'adduttore, stop di circa un mese pazzidifanta.com/news-fantacalc… - X Vai su X
PAROLE DURISSIME Lo sfogo di Edo De Laurentiis sui colpevoli dell'infortunio di Buongiorno - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Buongiorno ecco l’esito degli esami | le condizioni del difensore azzurro.
Infortunio Buongiorno, l’esito degli esami: c’è lesione. Ultimissime - Ultimissime sulle condizioni del difensore dopo il problema accusato con il Pisa L’attesa è finita, il verdetto è arrivato. Come scrive calcionews24.com
Infortunio Buongiorno, lesione di basso grado all’adduttore sinistro - Lo comunica direttamente il Napoli con un comunicato apparso sul sito azzurro ... Segnala ilnapolista.it