Arriva il responso sull’infortunio di Alessandro Buongiorno. Lo comunica direttamente il Napoli con un comunicato apparso sul sito ufficiale azzurro. Non buone notizie per Antonio Conte e i tifosi che dovranno fare a meno del giocatore nelle prossime gare. Infortunio Buongiorno, l’esito degli esami strumentali. “Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo”. “Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infortunio Buongiorno, lesione di basso grado all’adduttore sinistro