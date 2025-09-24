Infortunio Buongiorno lesione di basso grado all’adduttore sinistro
Arriva il responso sull’infortunio di Alessandro Buongiorno. Lo comunica direttamente il Napoli con un comunicato apparso sul sito ufficiale azzurro. Non buone notizie per Antonio Conte e i tifosi che dovranno fare a meno del giocatore nelle prossime gare. Infortunio Buongiorno, l’esito degli esami strumentali. “Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo”. “Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
