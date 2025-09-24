Infortunio Buongiorno Edoardo De Laurentiis è una furia contro la Lega Serie A | l’accusa del vicepresidente del Napoli

Internews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Ecco cos’ha detto. L’infortunio di Alessandro Buongiorno, difensore della Nazionale Italiana e pilastro del Napoli, ha scosso l’ambiente partenopeo. Uscito acciaccato dalla sfida contro il Pisa, il giovane centrale azzurro rischia di saltare il big match di domenica sera contro il Milan. Tuttavia, a far discutere non è solo l’assenza del giocatore, ma le dure critiche mosse dal vicepresidente del club, Edoardo De Laurentiis, che ha attaccato duramente la Lega Serie A e la società di dati Stats Sport, accusandoli di non fornire informazioni adeguate per monitorare la condizione fisica dei calciatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio buongiorno edoardo de laurentiis 232 una furia contro la lega serie a l8217accusa del vicepresidente del napoli

© Internews24.com - Infortunio Buongiorno, Edoardo De Laurentiis è una furia contro la Lega Serie A: l’accusa del vicepresidente del Napoli

In questa notizia si parla di: infortunio - buongiorno

Infortunio Buongiorno, ci sono novità: lo ha detto in diretta!

Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.IT

Infortunio Buongiorno, ci sono novità: la conferma

Napoli, infortunio Buongiorno: Edo De Laurentiis se la prende con la Lega Serie A; Napoli, Edoardo De Laurentiis critico: “Grazie alla Lega per l’infortunio di Buongiorno”; Napoli, Edoardo De Laurentiis: “Infortunio Buongiorno colpa della Lega. La vergogna di…”.

infortunio buongiorno edoardo deEdoardo De Laurentiis tuona: «Infortunio Buongiorno è colpa della Lega» - L’attacco frontale del vicepresidente del Napoli arriva via social Una vittoria che costa carissima e che apre un fronte di pol ... calcionews24.com scrive

infortunio buongiorno edoardo deNapoli, Edoardo De Laurentiis critico: “Grazie alla Lega per l’infortunio di Buongiorno” - Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, si è espresso in maniera polemica sull'infortunio di Alessandro Buongiorno ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Buongiorno Edoardo De