Infortunio Buongiorno Edoardo De Laurentiis è una furia contro la Lega Serie A | l’accusa del vicepresidente del Napoli

. Ecco cos’ha detto. L’infortunio di Alessandro Buongiorno, difensore della Nazionale Italiana e pilastro del Napoli, ha scosso l’ambiente partenopeo. Uscito acciaccato dalla sfida contro il Pisa, il giovane centrale azzurro rischia di saltare il big match di domenica sera contro il Milan. Tuttavia, a far discutere non è solo l’assenza del giocatore, ma le dure critiche mosse dal vicepresidente del club, Edoardo De Laurentiis, che ha attaccato duramente la Lega Serie A e la società di dati Stats Sport, accusandoli di non fornire informazioni adeguate per monitorare la condizione fisica dei calciatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

