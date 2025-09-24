Sottoposto agli esami strumentali, ecco come sta Alessandro Buongiorno: il comunicato del Napoli. La vittoria del Napoli contro il Pisa porta con sé gioie e dolori. Da un lato i tre punti ed il sorpasso alla Juventus per la vetta della classifica in solitaria. dall’altro l’infortunio di un pilastro della rosa azzurra. La rete di Lorenzo Lucca che, di fatto, ha regalato agli uomini di Antonio Conte i tre punti, non può di certo far dimenticare il cambio obbligato che ha costretto il tecnico azzurro a sostituire Alessandro Buongiorno per lasciare il posto a Juan Jesus a causa d’un problema muscolare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortunio Buongiorno, ecco l’esito degli esami: le condizioni del difensore azzurro