Infortunio Buongiorno che tegola per il Napoli | c’è lesione Conte perde il suo leader difensivo per queste partite! Le novità

Juventusnews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Buongiorno, si ferma il leader della difesa del Napoli: out per un mese, Conte in emergenza in vista di una fase cruciale della stagione. Una pessima notizia per il  Napoli  di  Antonio Conte, una notizia che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla corsa allo Scudetto, osservata con grande attenzione dalle rivali,  Juve  in primis. I partenopei dovranno fare a meno del loro leader difensivo,  Alessandro Buongiorno, per almeno un mese. Un’assenza pesantissima, che arriva nel momento più delicato della stagione. Napoli: l’infortunio di Buongiorno e i tempi di recupero. Il difensore si è infortunato nel corso dell’ultima sfida di campionato, vinta contro il  Pisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio buongiorno che tegola per il napoli c8217232 lesione conte perde il suo leader difensivo per queste partite le novit224

© Juventusnews24.com - Infortunio Buongiorno, che tegola per il Napoli: c’è lesione, Conte perde il suo leader difensivo per queste partite! Le novità

In questa notizia si parla di: infortunio - buongiorno

Infortunio Buongiorno, ci sono novità: lo ha detto in diretta!

Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.IT

Infortunio Buongiorno, ci sono novità: la conferma

Tegola Buongiorno, cambiano i tempi di recupero: la data; De Nicola: Infortunio Buongiorno, i tempi di recupero. Brutta tegola per il Napoli; Buongiorno, altro infortunio: cosa si è fatto e tempi di recupero.

infortunio buongiorno tegola napoliNapoli, infortunio per Buongiorno: salta il Milan. Il comunicato e i tempi di recupero - I partenopei, infatti, arriveranno al big match di San Siro senza Alessandro Buongiorno, uscito all'81' ... Lo riporta msn.com

infortunio buongiorno tegola napoliInfortunio Buongiorno, lesione di basso grado all’adduttore sinistro - Lo comunica direttamente il Napoli con un comunicato apparso sul sito azzurro ... Segnala ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Buongiorno Tegola Napoli