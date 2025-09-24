Infortunio Bonny novità in vista del Cagliari dopo l’assenza all’allenamento odierno | ecco quando è previsto il rientro in gruppo!

Internews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La data. Arrivano buone notizie per l’ Inter in vista della trasferta di sabato sera contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Ange-Yoan Bonny, attaccante francese ex Parma, non ha preso parte allallenamento odierno ad Appiano Gentile a causa di un leggero problema alla caviglia. Lo stop è stato precauzionale e non dovrebbe influire sulla sua presenza nella gara contro i sardi, come confermato dal giornalista Pasquale Guarro attraverso i suoi canali social. Preparazione della squadra in vista della trasferta. 🔗 Leggi su Internews24.com

In questa notizia si parla di: infortunio - bonny

