Infortunio Bonny, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. L’ Inter ha ripreso gli allenamenti dopo l’ultima giornata di campionato e lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro il Cagliari in Serie A, in programma all’Unipol Domus. A tenere banco nelle ultime ore sono le condizioni di Ange Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 arrivato in estate per ampliare le soluzioni offensive a disposizione di Cristian Chivu. Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, Bonny ha svolto un lavoro precauzionale a parte a causa di un fastidio alla caviglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Bonny, il francese lavora ancora a parte: cosa filtra per il Cagliari