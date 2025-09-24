Infortunio Bonny il francese lavora ancora a parte | cosa filtra per il Cagliari
Infortunio Bonny, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. L’ Inter ha ripreso gli allenamenti dopo l’ultima giornata di campionato e lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro il Cagliari in Serie A, in programma all’Unipol Domus. A tenere banco nelle ultime ore sono le condizioni di Ange Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 arrivato in estate per ampliare le soluzioni offensive a disposizione di Cristian Chivu. Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, Bonny ha svolto un lavoro precauzionale a parte a causa di un fastidio alla caviglia. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - bonny
Infortunio Bonny, novità in vista del Cagliari dopo l’assenza all’allenamento odierno: ecco quando è previsto il rientro in gruppo!
Novità sull'infortunio di #Bonny, assente all'allenamento odierno dell'#Inter Ci sarà contro il #Cagliari? C'è la data per il rientro in gruppo - X Vai su X
È successo tutto molto velocemente in questa vigilia di #ChampionsLeague. Vigilia di #Ajax-#Inter. In mattinata la notizia sull’infortunio di #Lautaro. Nel pomeriggio le voci di #Bonny titolare al suo posto. In serata la bomba lanciata da #SkySport: Pio #Esposito - facebook.com Vai su Facebook
Bonny, che periodaccio: 88 giorni senza gol; Parma, Djuric accelera il recupero: Chivu può ritrovarlo già a Verona; Atalanta - Parma (2-3) Serie A 2024.
Inter, si ferma Bonny: il motivo e le sensazioni in vista del Cagliari - Novità negativa in casa Inter: si è fermato Bonny. Da fantamaster.it
Infortunio Bonny in allenamento: quando torna l'attaccante dell'Inter - Non arrivano buone notizie per l'Inter a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Cagliari. tag24.it scrive