Infortunio Bonny il francese lavora ancora a parte | cosa filtra per il Cagliari

Internews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Bonny, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. L’ Inter ha ripreso gli allenamenti dopo l’ultima giornata di campionato e lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro il Cagliari in   Serie A, in programma all’Unipol Domus. A tenere banco nelle ultime ore sono le condizioni di Ange Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 arrivato in estate per ampliare le soluzioni offensive a disposizione di Cristian Chivu. Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, Bonny ha svolto un lavoro precauzionale a parte a causa di un fastidio alla caviglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio bonny il francese lavora ancora a parte cosa filtra per il cagliari

© Internews24.com - Infortunio Bonny, il francese lavora ancora a parte: cosa filtra per il Cagliari

In questa notizia si parla di: infortunio - bonny

Infortunio Bonny, novità in vista del Cagliari dopo l’assenza all’allenamento odierno: ecco quando è previsto il rientro in gruppo!

Bonny, che periodaccio: 88 giorni senza gol; Parma, Djuric accelera il recupero: Chivu può ritrovarlo già a Verona; Atalanta - Parma (2-3) Serie A 2024.

infortunio bonny francese lavoraInter, si ferma Bonny: il motivo e le sensazioni in vista del Cagliari - Novità negativa in casa Inter: si è fermato Bonny. Da fantamaster.it

Infortunio Bonny in allenamento: quando torna l'attaccante dell'Inter - Non arrivano buone notizie per l'Inter a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Cagliari. tag24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Bonny Francese Lavora