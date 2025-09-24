Infortunati Atalanta verso la Juve Juric fa la conta degli indisponibili | da De Ketelaere a Ederson chi rischia di saltare il big match

Infortunati Atalanta verso la Juve, il tecnico spera di recuperare il belga. Pesano però le assenze di Scalvini, Hien e Zalewski. Ore decisive in casa  Atalanta  per capire con quali uomini  Ivan Juric  potrà affrontare la super sfida di sabato contro la  Juventus. L’infermeria della Dea è un osservato speciale e, come riporta il  Corriere di Bergamo, le notizie sono contrastanti. Se da un lato si lavora per un recupero importante, dall’altro si fa la conta delle assenze, che restano numerose e pesanti. Infortunati Atalanta verso la Juve: le situazioni di De Ketelaere ed Ederson. La speranza numero uno per il tecnico si chiama  Charles De Ketelaere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

